〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,贸易战爆发忧虑引发美元避险买盘(更新版)

(新增更多报价和背景)

* 人民币兑美元即期收跌

* 客盘购汇需求助推境内美元显强

* 中美汇率争端引发贸易战忧虑,资本短期或会流出

路透北京/上海10月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四收跌.中美汇率争端可能引发贸易战忧虑,增添了客盘的购汇情绪,而境内外人民币兑美元即期价差较盘初有所扩大,亦助境内美元呈相对强势.

市场人士表示,若中美爆发贸易战,短期买入美元避险情绪可能加剧,但中国经济平稳快速增长在中长期会继续赢得全球资本的青睐.

"早盘有些购汇盘,把美元买上去了,後来出来一些结汇盘,但人民币总体还是跌的,这两天市场的波动比较大."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,最近结售汇盘对境内汇市的影响比较大,而投资者在香港离岸市场抛售人民币,买入美元避险,也对境内汇市有一定助推作用.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差从300点左右的点差扩大至目前的650点左右.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3820 6.3705 6.3910 6.3737 6.3598 6.3585

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4090/40 6.3710

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4470/70 6.4130

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水349点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3471元.

东京汇市欧元周四小幅上涨,盘旋于上日所及一个月高位附近,交易称,欧元短线可能因空头回补而进一步上涨,不过不太可能持续扬升.[FRX/CN]

**中美贸易战忧虑升温**

美国参议院周二通过中国汇率议案,使得中美在汇率问题上的争端扩大,这引发市场对中美爆发大规模贸易战的忧虑,加上全球经济金融前景悲观,这可能增添短期资本避险情绪.

"如果中美爆发贸易战,短期可能有资本流出中国去避险;但中国经济的平稳快速增长,对国际资本还是有较强的吸引力."中国国际经济交流中心信息部副部长徐洪才称.

他并表示,尽管当前中国还存在贸易顺差,贸易盈馀多少也有商品价格和季节等波动原因,但中国对外贸易较此前已总体在趋于平衡,美方这时要求人民币以更快速度大幅升值是没有道理的.而且在美国当前经济不景气和通胀苗头浅显的时候,中国向美方提供物美价廉的商品,还有利于美国国内的稳定.

在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.[ID:nCN1145892]

"美国不要太短视,应该有更长远的眼光来看待人民币汇率问题,"徐洪才说,"如果美国一意孤行实行保护主义,将会波坏国际多边贸易体系,爆发贸易战,对大家都没有好处."

美国众议院议长贝纳周三表示,旨在向中国施压促其允许人民币升值的议案构成"巨大的"贸易战风险,不应在美国国会获得通过.此前参议院刚刚在周二通过了该议案.[ID:nCN1147962]该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

中国外交部发言人马朝旭周三称这项议案以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,严重违反世界贸易组织规则.中国央行也称对人民币汇率的无端指责,"可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程".[ID:nCN1145336]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)