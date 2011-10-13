〔中国债市〕人民币利率互换短端继续下跌,曲线倒挂得到修正

路透上海10月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端继续下跌,曲线倒挂得到修正.宽松资金面依然是压制短期限品种走低的主要原因,不过海关进出口数据显示经济基本面正在变坏,中长端未来走势亦面临压力.

上海一位银行交易员说,"今天短端跌的还蛮多的,有7-8个点(bp),像5年的话,也有被带下来2个点左右".

他表示,对CPI(消费者价格指数)同比下滑,但环比保持上涨的结果,市场早有预见,这对判断未来货币政策走向帮助不大.

"我们更关心的是经济的基本面,今天公布的出口数据不是很好,接下来还有一些要公布,可以帮助我们判断",他说.

中国银行间市场周四早盘回购利率继续下跌,但隔夜回购利率和七天回购利率跌幅明显收窄.资金成本持续下跌後,出现稳固性整理趋势.机构仍然关注本月中旬准备金缴款後,市场的流动性.[CN/CN]

国家统计局本周五(14日)将公布9月CPI和工业生产者出厂价格指数(PPI);下周二(18日)将公布三季度国内生产总值(GDP)等数据.路透调查显示,中国9月CPI预计同比上涨6.1%,创四个月来低位.[ID:nCN2010303]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.5750/3.7050 3.5436/3.6307 3.5200/3.6129 3.5486/3.6400 3.5500/3.7940

周三 3.6986/3.8257 3.5750/3.6550 3.5100/3.6033 3.5150/3.6033 3.4950/3.7617

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变动 -0.1236/-0.1207 -0.0314/-0.0243 +0.0100/+0.0096 +0.0336/+0.0367 +0.0550/+0.0323

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)