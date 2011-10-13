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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 16:10 BJT

《外汇动态》中美爆发贸易战可能性或不大,但中国放缓或加剧避险情绪

0754GMT---通常在20国集团(G20)举行会议前,中国都会推高人民币CNY=.但本周美国施加政治压力,引发中国压低人民币.

中国9月外贸顺差低于市场预估,因出口大幅下降.中美双方爆发贸易战的可能性不大,但是鉴于美国和欧元区经济步履蹒跚,中国经济放缓将加剧风险规避情绪.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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