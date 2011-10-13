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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 16:08 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--10月13日

路透伦敦10月13日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 453,100 -3,900

锡 19,035 +125

铅 388,325 +1,475

锌 798,875 -2,675

铝 4,551,675 -4,025

镍 91,020 -762

铝合金 135,180 -140

NASAAC 152,020 -180

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦;审校 侯向明

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