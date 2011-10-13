〔欧洲央行月报〕不确定性高企,经济下行风险加剧

路透法兰克福10月13日电---欧洲央行周四在10月的月报中表示,欧元区经济面临高度的不确定性,且下行风险加剧,而通胀风险总体均衡.

"经济前景依然面临高度不确定性及下行风险加剧,"欧洲央行表示,"同时,短期利率维持低位."

欧洲央行并称,经济成长的风险仍在下档.

像往常一样,该月报的措辞与欧洲央行总裁特里谢上周的政策会议後的言论几乎一致.上周欧洲央行在政策会议上决定维持利率在1.5%不变.(完)