〔中国票据市场〕转贴利率微跌,机构保持谨慎跨年票据鲜有问津

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月13日电---中国票据市场转贴利率周四微跌,年内到期票据受机构宠爱,呈现"供不应求"态势.但年底信贷考核压力下,机构仍保持谨慎态度,令跨年票据鲜有问津.
上海一银行交易员表示,目前本月内到期的票据利率达9%,且月底前亦有少量下跌空间;而涉及到跨年的六个月票据依然坚挺地维持在11%左右.
他表示,虽然距离年底还有数月,但银行对于信贷额度的监控已经趋紧,其所在银行需要在每月初才能确定本月能够使用的票据交易额度.
"六个月的我们已经不收了,因为会跨年,"东北一银行交易员称.
该交易员指出,近期流动性有所好转,但信贷额度紧张的局面却难以实质性转好,票市信心的回复,仍依靠政策面信号.
为缓解小微企业资金困局,中国国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度.分析人士表示,此举进一步明确了中央支持小微企业的政策,将有利于缓解小微企业资金问题.但以此认定中国可能放松货币政策还为时尚早,更多是定向结构性放松.[ID:nCN1114528]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.8115/9.8547 11.6640/10.6956 12.3780/11.4080
上日 10.7410/9.7627 11.6270/10.6204 12.2030/11.1030
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变动 7.05/9.20 3.70/7.52 17.5/30.5
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6537%,较上日6.6480%续涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1893/3.1233 3.3410/3.2780
上日 3.2138/3.1528 3.3598/3.2998
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。