〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小涨,在320日圆寻获支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收高,盘中限于窄幅区间交投,市场在320日圆处寻获支撑,未受上海期胶和油价下跌的影响.
TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价上涨0.9日圆,至每公斤321.1日圆.
上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF2跌1.3%,收报每吨28,535元人民币.成交量降至920,870口,周三为1,299,724口.
"市场不是很活跃.上档乏力,不过当价格跌破320日圆时有买盘浮现,"一日本商行的交易员说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。