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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 16:22 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小涨,在320日圆寻获支撑

路透东京10月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收高,盘中限于窄幅区间交投,市场在320日圆处寻获支撑,未受上海期胶和油价下跌的影响.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价上涨0.9日圆,至每公斤321.1日圆.

上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF2跌1.3%,收报每吨28,535元人民币.成交量降至920,870口,周三为1,299,724口.

"市场不是很活跃.上档乏力,不过当价格跌破320日圆时有买盘浮现,"一日本商行的交易员说.

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