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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 17:16 BJT

〔欧元债市〕德债期货在意大利标售公债前触及日高

路透伦敦10月13日电---德国公债期货周四盘中反转跌势,触及日高,意大利公债收益率则涨至逾两个月最高位,稍後意大利将标售公债,这将测试穆迪和惠誉上周调降意大利主权评级後的投资者需求.

意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB升10个基点至5.85%,为欧洲央行开始买入该国债券以阻止债务危机扩散以来的最高位.

德债期货FGBLc1日内最新涨36个跳动点,早前曾触及日高133.95.(完)

--编译 白云 ;审校 沈以文

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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