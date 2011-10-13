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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 16:49 BJT

更正:〔表格〕英国8月全球商品贸易逆差为77.68亿英镑,低于路透调查预估

(更正:译文有误,标题和内文第一个要点中英国8月全球商品贸易逆差应为"77.68亿"英镑,非"77.86亿")

路透伦敦10月13日电---英国国家统计局周四公布:

* 英国8月全球商品贸易逆差为77.68亿英镑(路透调查预估为逆差88亿英镑);7月修正为逆差81.54亿英镑.

* 英国8月对非欧盟地区的商品贸易逆差为48.67亿英镑(调查预估为逆差53亿英镑);7月修正为逆差46.51亿英镑.

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