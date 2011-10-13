更正:〔表格〕英国8月全球商品贸易逆差为77.68亿英镑,低于路透调查预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:译文有误,标题和内文第一个要点中英国8月全球商品贸易逆差应为"77.68亿"英镑,非"77.86亿")
路透伦敦10月13日电---英国国家统计局周四公布:
* 英国8月全球商品贸易逆差为77.68亿英镑(路透调查预估为逆差88亿英镑);7月修正为逆差81.54亿英镑.
* 英国8月对非欧盟地区的商品贸易逆差为48.67亿英镑(调查预估为逆差53亿英镑);7月修正为逆差46.51亿英镑.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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