〔日本债市〕公债期货下跌,系统技术故障未影响到公债的顺利标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---日本政府公债期货周四下跌,因市场对于欧元区将把资金注入股市充满期望.尽管早盘时一家重要经纪商的系统出现技术性故障,但30年期日债标售仍得以顺利进行.
Japan Bond Trading Co.(JBTC)的现货公债交易系统出现技术故障,导致早盘交易一度中断,之後在0325GMT得以恢复.
技术故障引发了一些针对日本公债期货的卖盘,成交量攀升至34,000口之上,为9月6日以来最多.
JBTC负责处理超过200家券商和银行的现货日本公债交易,该系统的日债市场价格实际上被视为整体公债市场的指标.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。