〔日本债市〕公债期货下跌,系统技术故障未影响到公债的顺利标售

路透东京10月13日电---日本政府公债期货周四下跌,因市场对于欧元区将把资金注入股市充满期望.尽管早盘时一家重要经纪商的系统出现技术性故障,但30年期日债标售仍得以顺利进行.

Japan Bond Trading Co.(JBTC)的现货公债交易系统出现技术故障,导致早盘交易一度中断,之後在0325GMT得以恢复.

技术故障引发了一些针对日本公债期货的卖盘,成交量攀升至34,000口之上,为9月6日以来最多.