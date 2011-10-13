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债券 | 2011年 10月 13日 星期四 16:57 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行管委会成员马库赫呼吁欧元区国家在财政问题上能够更紧密的合作

注:欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7GJ027]

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