《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月13日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:昨日突破1.3700美元水平,可见当时报告中提到的潜在动能已得到释放.欧元/美元已触及至8月高点1.4550美元到本月低点1.3150美元间跌势的50%费波纳奇回档技术位.此前的阻力位1.3700美元现在将转为支撑位,若未来升穿1.3850美元,或将以1.4000美元为下道目标.若重启跌势,欧元需回到1.3520美元下方.欧元/美元较长期前景仍是回向1.3050美元,该水准为1.1880/1.4940美元升势的61.8%回档位.
* 美元/日圆:昨日在76.30日圆上方持稳,之後突破77.20并触及77.50日圆水平,因美国公债收益率大幅跳涨.美元/日圆升穿55日移动均线表明,市场动能开始转为正面,若未来升穿78.00日圆将确认这一观点.只有跌破76.00/30日圆,目标才会下看74.50日圆.
* 欧元/英镑:欧元测试区间高位,但一如之前表现,无法突破0.8790/00英镑区域.欧元需要回到0.8720英镑下方来重新定位0.8650区域的支撑.目前,欧元需要重新回到0.8650英镑区域下方来测试更低的支撑位,且重新测试上周低位0.8530英镑.若跌破0.8530英镑,未来可能将测试0.8455,後者为0.8065/0.9085英镑升势的61.8%回档位.(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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