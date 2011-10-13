〔德国经济〕经济最大风险是欧元区债务危机恶化--德国经济研究院

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林10月13日电---德国经济研究院(GERMAN ECONOMIC INSTITUTE)周四表示:
* 预计2011年德国经济增长2.9%,2012年放缓至0.8%(4月时预估分别为增长2.8%和2.0%)
* 德国2012年失业率将从2011年的7.0%降至6.7%(4月时预估2011年和2012年失业率分别为6.9%和6.5%)
* 预计德国2011年和2012年的通胀率分别是约2.3%和1.8%(4月时预估分别为2.4%和2.0%)
* 预计欧央行将因担心衰退下调利率至1.0%,并降低通胀率预期
* 不确定性增加将冲击德国国内消费,出口将不能为经济扩张做出贡献
* 希腊债务重组的蔓延风险不如雷曼高,预计没有严重衰退的风险.
* 经济面临的最大风险是欧元区债务危机恶化,导致信贷环境紧张(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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