〔中国电力〕贵州将补贴火电企业每千瓦时不少于0.05元,以应对电力短缺

路透北京10月13日电---新华社周四报导称,为确保到明年6月30日省内不拉闸、不限电,贵州省将按照火电机组大小,按每千瓦时电不低于5分钱(0.05元人民币)的标准对火电企业给予补贴,兑现时间不超过一个月.

该报导称,贵州省并提出将根据优质优价原则合理确定电煤市场协商价格,协调电力和煤炭企业供求.火电企业要按已确定的电煤采购和储备计划,足额采购电煤,同时最大限度保障电力生产供应.而电网公司也要保障省内用电.

根据计划,到10月15日,贵州省内日均供电量将达到2.3亿千瓦时,正常运行的火电机组达到1,600万千瓦以上;到10月20日,电厂日均进煤力争达到22万吨左右;到12月20日将确保全省电煤库存达到600万吨.

进入7月以来,贵州省遭受自1951年有气象记录以来最严重的旱灾,致使水电装机基本丧失发电和调峰能力,电力供应完全依靠火电支撑,电煤生产供应形势严峻.(完)