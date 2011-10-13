版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 17:13 BJT

〔新债招标〕中船重工集团50亿一年期短融票面利率为6.12%--业内人士

路透北京10月13日电---业内人士周四透露,中国大型造船企业--中国船舶重工集团公司

稍早簿记建档发行的50亿元人民币一年期短期融资券,票面利率确定为6.12%.具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

======================================================================================

中船重工 160 50 12 6.12% 建设银行 AAA 10/14 10/17

中金公司

======================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐