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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 17:23 BJT

《外汇动态》东欧账户抛盘打压欧元

0853GMT---据称东欧账户是欧元/美元跌至日低1.3737的主要欧元卖家,此前欧洲央行相关消息引发欧元疲势.

交易商反映,在1.3730美元区域存在一些欧元需求,至1.3700一线需求则更多,该水准下方挂有停止单,停止位在1.3670.

--编译 白云;审校 蔡美珍

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