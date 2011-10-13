〔中国能源〕"十二五"期间将建1,000个天然气分布式能源项目--发改委

路透北京10月13日电---中国将大力建设尚处于起步阶段的天然气分布式能源.中国国家发展和改革委员会周四称,"十二五"(2011-2015年)将建设1,000个左右天然气分布式能源项目,以提高能源利用效率.

发改委网站刊登的指导意见并称,中央财政将对天然气分布式能源发展给予适当支持,各省、区、市和重点城市可结合当地实际情况研究出台具体支持政策,给予天然气分布式能源项目一定的投资奖励或贴息.

"目前我国天然气供应日趋增加,智能电网建设步伐加快,专业化服务公司方兴未艾,天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件,"指导意见称.

天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式.

发改委文件称,十二五期间拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域,初期将启动一批天然气分布式能源示范项目.

未来5-10年内,中国计划在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破;初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系;2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制.(完)

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