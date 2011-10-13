更正:〔德国经济〕经济最大风险是欧元区债务危机恶化--主要经济研究机构

(更正:红条及内文改为"德国主要经济研究机构",非"德国经济研究院")

路透柏林10月13日电---德国主要经济研究机构周四表示:

* 预计2011年德国经济增长2.9%,2012年放缓至0.8%(4月时预估分别为增长2.8%和2.0%)

* 德国2012年失业率将从2011年的7.0%降至6.7%(4月时预估2011年和2012年失业率分别为6.9%和6.5%)

* 预计德国2011年和2012年的通胀率分别是约2.3%和1.8%(4月时预估分别为2.4%和2.0%)

* 预计欧央行将因担心衰退下调利率至1.0%,并降低通胀率预期

* 不确定性增加将冲击德国国内消费,出口将不能为经济扩张做出贡献

* 希腊债务重组的蔓延风险不如雷曼高,预计没有严重衰退的风险.