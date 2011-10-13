〔中国期市〕证监会称批准郑州商品交易所开展甲醇期货交易

路透上海10月13日电---中国证监会周四公告称,已批准郑州商品交易所开展甲醇期货交易.在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕後,将批准郑商所挂牌甲醇期货合约.

证监会的公告称,甲醇是一种重要的基础性有机化工原料,在化工行业和新兴的替代能源领域具有重要地位,甲醇的上游生产原料是煤炭、天然气和焦炉气,下游是用来生产甲醛、二甲醛和醋酸等一系列有机化工产品.

上海证券报9月末曾报导,甲醇期货已基本走完了报批程序,一旦中国证监会正式宣布,郑州商品交易所即可择机上市.目前来看,10月底正式上市的可能性非常大.[ID:nCN1994073]

甲醇期货将是今年第三个期市新品.2011年以来,上海期货交易所上市了铅期货,而大连商品交易所则上市了焦炭期货.

A股市场中,甲醇产业链相关公司包括远兴能源(000683.SZ)、华鲁恒升(600426.SS)、泸天化(000912.SZ)等. (完)