〔中国期市〕证监会称批准郑州商品交易所开展甲醇期货交易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月13日电---中国证监会周四公告称,已批准郑州商品交易所开展甲醇期货交易.在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕後,将批准郑商所挂牌甲醇期货合约.
证监会的公告称,甲醇是一种重要的基础性有机化工原料,在化工行业和新兴的替代能源领域具有重要地位,甲醇的上游生产原料是煤炭、天然气和焦炉气,下游是用来生产甲醛、二甲醛和醋酸等一系列有机化工产品.
上海证券报9月末曾报导,甲醇期货已基本走完了报批程序,一旦中国证监会正式宣布,郑州商品交易所即可择机上市.目前来看,10月底正式上市的可能性非常大.[ID:nCN1994073]
甲醇期货将是今年第三个期市新品.2011年以来,上海期货交易所上市了铅期货,而大连商品交易所则上市了焦炭期货.
A股市场中,甲醇产业链相关公司包括远兴能源(000683.SZ)、华鲁恒升(600426.SS)、泸天化(000912.SZ)等. (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。