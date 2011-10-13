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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 18:07 BJT

〔中国企业〕东营方圆有色金属将提高铜产能--公司副总经理

路透香港10月13日电---中国东营方圆有色金属有限公司副总经理郭雪民周四表示,到2011年底,该公司铜精炼产能将翻一番至40万吨,到2012年末,熔炼能力将翻两番至40万吨.

他说,该公司2011年将生产23万吨精炼铜,2010年接近21万吨.

该公司2011年产量将占中国今年精炼铜逾510万吨产量预估的4.5%左右.(完)

--编译 李爽; 审校 蔡美珍

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