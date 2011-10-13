〔中国企业〕东营方圆有色金属将提高铜产能--公司副总经理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月13日电---中国东营方圆有色金属有限公司副总经理郭雪民周四表示,到2011年底,该公司铜精炼产能将翻一番至40万吨,到2012年末,熔炼能力将翻两番至40万吨.
他说,该公司2011年将生产23万吨精炼铜,2010年接近21万吨.
该公司2011年产量将占中国今年精炼铜逾510万吨产量预估的4.5%左右.(完)
--编译 李爽; 审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。