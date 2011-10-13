〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

英国央行副总裁宾恩在接受报纸采访时称,英国央行将在必要时扩展量化宽松计划,并表示最近宣布的750亿英镑资产购买计划,将有助于保持需求.[ID:nCN1149452]

韩国央行周四维持利率不变,因全球经济放缓.该国央行还坚持称并未摒弃抗击通胀的信念,不过其几未透露下步举动如何.[ID:nCN1148936]

越来越多的分析师预期明年上半年韩国央行将转向宽松政策立场.接受路透调查的14位分析师中有五位预测,韩国央行的紧缩立场终结,将在2012年1-6月间降息25个基点,以帮助经济抵御全球放慢趋势.[ID:nCN1149466]

日本央行公布的9月会议记录显示,几位委员表示考虑到包括欧债危机在内的严重经济风险,未来可能有必要进一步放宽政策.记录显示,许多委员认为欧债危机拖累日本经济的风险正在增大.[ID:nCN1148052]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会议纪录显示,在其9月召开的最近一次会议中,官员们曾考虑新一轮购买公债等政策工具来缓解金融情势.9月20-21日会议记录显示,"多数委员同意,从修改後的经济前景来看,有必要提出额外的宽松货币政策,以强化经济复苏."[ID:nCT0405330]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率12.00% 2011年8月31日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点

印度 附买回利率8.25% 2011年9月16日升25基点

附卖回利率7.25% 2011年9月16日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点

挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点

隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)