〔中港股市〕恒指受中资地产股带动录得六连涨,A股亦连续第三天收升

路透上海10月13日电---香港股市周四收盘大涨,连续第六个交易日收高,内地地产类股领涨,因中国政府周三宣布将扩大对小型企业的融资支持举措,市场乐观认为地产商将从中获益.

恒大地产集团(3333.HK)大涨16.5%,之前称9月地产销售较去年同期大幅增加79.4%,成为在中国政府出台降温房市措施後,一众公布2011年签约销售强劲增长的最新一家中国开发商.

但并非所有人都对房地产持乐观观点.

瑞士信贷银行房地产分析师Du Jinsong认为,市场可能误读了中国政府周三的政策声明.市场对于中国整体房地产业的观点"过于乐观,未来有更多下档风险."他说.