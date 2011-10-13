〔中港股市〕恒指受中资地产股带动录得六连涨,A股亦连续第三天收升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月13日电---香港股市周四收盘大涨,连续第六个交易日收高,内地地产类股领涨,因中国政府周三宣布将扩大对小型企业的融资支持举措,市场乐观认为地产商将从中获益.
恒大地产集团(3333.HK)大涨16.5%,之前称9月地产销售较去年同期大幅增加79.4%,成为在中国政府出台降温房市措施後,一众公布2011年签约销售强劲增长的最新一家中国开发商.
但并非所有人都对房地产持乐观观点.
瑞士信贷银行房地产分析师Du Jinsong认为,市场可能误读了中国政府周三的政策声明.市场对于中国整体房地产业的观点"过于乐观,未来有更多下档风险."他说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。