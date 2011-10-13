(重温稿)〔中国汽车〕9月乘用车销量同比增8.8%创八个月新高,年内较难再提速

* 9月乘用车销量同比增速创八个月新高

* 分析师料第四季同比增长很难创新高

* 乘用车自主品牌市占率9月提升

路透上海10月13日电---随着"金九银十"传统销售旺季到来,中国乘用车销售形势继续好转,9月同比增长8.79%,创下八个月新高.不过分析师预期,由于去年第四季乘用车销量基数较高,国内车市短期亦难有大的亮点,未来三个月销量增速很难继续提高.

中国汽车工业协会周四公布数据称,9月共销售乘用车131.95万辆,环比增长20.48%.同月汽车产销环比增速亦均超过15%,而且销量快于产量.9月汽车销量达164.61万辆,同比增长5.52%,环比增速达19.19%.

"9月的销量(同比)增速没有超出预期,仍是个位数增长,"东海证券一行业分析师指出,"第四季还看不到转机,去年同期的基数较高,再要高增长挺难的."

他指出,汽车补贴政策于9月底结束,一定程度上刺激了9月的汽车销量.在缺乏利好政策的情况下,再加上去年基数较高,10月销量同比增速可能会放慢.

财政部官员此前透露,10月起执行的新补贴政策在延续单车补贴3,000元的基础上,入围产品平均油耗门槛提高,约七成补贴车型将不再享受政策.

中汽协数据显示,中国2011年1-9月汽车销量达1,363.35万辆,同比增长3.62%;其中乘用车销售1,053.78万辆,同比增长6.38%;商用车销量达309.57万辆,同比下降4.79%.

其中,9月乘用车自主品牌与上月相比,市场占有率继续小幅回升,当月共销售52.27万辆,环比增长28.3%,同比增长2.64%.其市占率环比增长2.41个百分点,达39.61%.而前九个月自主品牌乘用车共销售445.29万辆,市占率达42.26%.

9月销量排名前10位的轿车生产企业依次为:上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、一汽丰田、神龙、长安福特和东风悦达.与上月相比,一汽丰田销量略有下降,其他企业各有增长,奇瑞增速最为明显.

而9月和前九个月销量前10名的汽车企业基本一致,只是第10名略有变化.前三名分别为上汽(600104.SS)、东风集团、一汽集团,1-9月销量分别为294.64万辆、222.43万辆和190.35万辆.

上海汽车副总裁陈志鑫近日表示,公司有望完成2011年400万辆的销售目标.[ID:nCN1146990]上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用,及与德国大众汽车(VOWG.DE)合资的上海大众是中国前两大轿车厂.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月

8.79% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3%(完)