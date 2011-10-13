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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 18:16 BJT

〔亚洲橡胶〕10月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 312.7 28 -- --

11月 313.5 42 312.3 5

12月 316.8 44 314.9 15

1月 318.6 111 315.7 38

2月 320.4 341 317.5 81

3月 321.1 3361 318.1 581

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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