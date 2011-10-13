〔欧洲金融〕法国认为希腊债券民间投资者扣减幅度在21%以上--消息

路透巴黎10月13日电---法国财政部消息人士周四表示,法国认为,希腊债务民间投资者在第二轮希腊融资计划中的损失超过最初认同的21%水准.

"可能会超过21%.我们在讨论该水平,以便其可以接受且可持续,"上述消息人士在谈到所谓的扣减水平时称.扣减水平应在10月23日欧盟峰会上公布的计划中宣布.

该消息人士称,欧盟决策者在考虑欧元区救助基金要发挥多大程度的杠杆作用,才可以通过提供部分担保防止主权债务亏损,并称法国支持将EFSF打造成一家银行的想法,认为这是提高杠杆效应的最有效方法.(完)