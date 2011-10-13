〔欧洲金融〕法国认为希腊债券民间投资者扣减幅度在21%以上--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎10月13日电---法国财政部消息人士周四表示,法国认为,希腊债务民间投资者在第二轮希腊融资计划中的损失超过最初认同的21%水准.
"可能会超过21%.我们在讨论该水平,以便其可以接受且可持续,"上述消息人士在谈到所谓的扣减水平时称.扣减水平应在10月23日欧盟峰会上公布的计划中宣布.
该消息人士称,欧盟决策者在考虑欧元区救助基金要发挥多大程度的杠杆作用,才可以通过提供部分担保防止主权债务亏损,并称法国支持将EFSF打造成一家银行的想法,认为这是提高杠杆效应的最有效方法.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。