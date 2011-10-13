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债券 | 2011年 10月 13日 星期四 18:40 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上扬,近期收益率升至六周高位吸引买家入场

路透伦敦10月13日电---美国公债周四在欧洲盘上涨,因近期指标收益率升至六周高位吸引买家,不过在30年期公债标售前,公债进一步涨幅受限.

过去一周美国公债价格下滑,因欧洲政策制定者开始着手应对地区债务危机,市场情绪持谨慎乐观,10年期美债收益率上涨50个基点至六周高位2.27%.上日10年期美债标售结果显示需求疲弱,也推高收益率.

避险公债稍微反弹,此前中国公布贸易数据不佳引发市场再度担心全球经济成长,股市回落.美国股指期货显示,美股开盘料走低.

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