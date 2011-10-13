〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因全球作物库存增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达10月13日电---马来西亚棕榈油期货周四收低,因市场锁定获利,此前美国农业部公布的一份报告提高了作物供应的预期,令食品类商品承压.
2011/12年底美国大豆库存预估为1.6亿蒲式耳,比交易商预计的低12%.不过亚洲交易商称,这不足以支撑棕榈油价格.
一位吉隆坡的交易商表示,"但这份报告昨晚公布的时候,我们发现数据实际上呈中性,略有偏空,"他指的是最新的谷物和油籽库存预估.
指标12月棕榈油期货<0#FCPO:>收低0.7%至每吨2,844马币(林吉特)(908美元).上日该合约触及近两周高点.
成交量为8,095口,周三为13,447口.
该交易商补充道,"因此上日做多的人们可能再度做空,因为预计市场仍将经历一轮卖压."(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。