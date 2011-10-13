〔表格〕美国10月8日当周初请失业金人数降至40.4万人,略低于预估

路透10月13日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国10月8日当周初请失业金人数降至40.4万人(预估为40.5万人),前周修正後为40.5万人(初值为40.1万人)

* 美国10月8日当周初请失业金人数四周均值降至40.8万人,为8月中旬以来最低,前周修正後为41.5万(初值为41.4万人)