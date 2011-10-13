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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 20:38 BJT

〔表格〕美国10月8日当周初请失业金人数降至40.4万人,略低于预估

路透10月13日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国10月8日当周初请失业金人数降至40.4万人(预估为40.5万人),前周修正後为40.5万人(初值为40.1万人)

* 美国10月8日当周初请失业金人数四周均值降至40.8万人,为8月中旬以来最低,前周修正後为41.5万(初值为41.4万人)

* 美国10月1日止当周续请失业金人数降至367万人(预估为370万人),前周修正後为372.5万人(前值为370万)

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