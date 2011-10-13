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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 19:16 BJT

〔美股业绩〕摩根大通第三季每股盈馀1.02美元,优于市场预期

路透10月13日电---摩根大通(JPM.N)周四公布:

* 第三季净利为43亿美元,合每股盈馀(EPS)1.02美元

* 第三季营收为244亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第三季EPS为0.91美元

* 第三季投行业务净利为16亿美元

* 称截至2011年9月30日其不良资产总计122亿美元

* 称第三季信贷损失拨备为24亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第三季营收为234亿美元

* 称第三季零售业务净利为12亿美元 (完)

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