〔美股业绩〕摩根大通第三季每股盈馀1.02美元,优于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月13日电---摩根大通(JPM.N)周四公布:
* 第三季净利为43亿美元,合每股盈馀(EPS)1.02美元
* 第三季营收为244亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第三季EPS为0.91美元
* 第三季投行业务净利为16亿美元
* 称截至2011年9月30日其不良资产总计122亿美元
* 称第三季信贷损失拨备为24亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第三季营收为234亿美元
* 称第三季零售业务净利为12亿美元 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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