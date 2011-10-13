〔东南亚股市〕多数股市上涨,受外资流入提振部分股市升至数周高位

路透10月13日电---东南亚股市周四多数小涨,因市场乐观认为欧洲将提出明确举措控制债务危机,提振风险偏好.不过泰国洪灾打击制造类股.

部分市场创下数周高位,多数交投活跃,因外资进一步建仓.

马来西亚股市.KLSE攀升1.15%,连续第三日上涨,至四周高位.

印尼股市第四日上涨,扬升1.1%至近三周最高水平.菲律宾股市微升0.4%,至三周高位,前五个交易日累计上涨7.8%.

Panin Sekuritas驻雅加达分析师Purwoko Sartono预期,市场积极人气将在短期内持续.

"今日一些拉锯(sideway)走势反映了获利了结.印尼央行降息显然对市场有积极影响,"他称,预期该指数升至3,700点,随後至3,750点,周四报3,675.38点.

周二,印尼央行出人意料地将指标利率下调25个基点至纪录低点6.50%.