〔东南亚股市〕多数股市上涨,受外资流入提振部分股市升至数周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月13日电---东南亚股市周四多数小涨,因市场乐观认为欧洲将提出明确举措控制债务危机,提振风险偏好.不过泰国洪灾打击制造类股.
部分市场创下数周高位,多数交投活跃,因外资进一步建仓.
马来西亚股市.KLSE攀升1.15%,连续第三日上涨,至四周高位.
印尼股市第四日上涨,扬升1.1%至近三周最高水平.菲律宾股市微升0.4%,至三周高位,前五个交易日累计上涨7.8%.
Panin Sekuritas驻雅加达分析师Purwoko Sartono预期,市场积极人气将在短期内持续.
"今日一些拉锯(sideway)走势反映了获利了结.印尼央行降息显然对市场有积极影响,"他称,预期该指数升至3,700点,随後至3,750点,周四报3,675.38点.
周二,印尼央行出人意料地将指标利率下调25个基点至纪录低点6.50%.
越南股市.VNI小升0.4%,扭转前两个交易日2.1%的跌势.新加坡股市.FTSTI下跌0.1%,交易商称因尾盘浮现获利了结.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。