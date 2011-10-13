〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受套利机会预期提振

路透新加坡10月12日电---亚洲柴油现货价差周四继续走软,市场仍然偏空,不过对套利机会的预期支撑中质馏分油裂解价差.

含硫0.5%、0.25%和500 ppm等级柴油的现货价差下降0.10-0.15美元,分别跌至0.33美元、1.10美元和1.70美元,航煤价差跌0.10美元至每桶0.10美元.

"亚洲市场看来落後于欧洲,後者现表现强劲.印尼11月需求应会放缓,我预期不会有很多现货买家,"一中质油交易商称.

他还表示,最近柴油裂解价差上升纯粹是为人气驱使,因最初对壳牌新加坡炼厂火灾後恢复供给不确定.

11月柴油裂解价差上升0.97美元,至每桶较迪拜原油升水15.78美元.

11月航煤裂解价差亦上涨0.82美元,至每桶18.03美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.80 122.20 122.00 121.57 0.43 0.35

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.91 120.31 120.11 119.66 0.45 0.38

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.68 121.08 120.88 120.48 0.40 0.33

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.28 121.68 121.48 121.08 0.40 0.33

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 120.15 119.60 0.55 0.46

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.49 118.84 0.65 0.55 (完)