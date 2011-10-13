〔美股业绩〕摩根大通第三季净利下降,投行将裁员以降成本(更新版2)

(新增细节并更新收盘价)

* 净利43亿美元,上年同期为44亿

* 受到交易费用下滑冲击

* 投资银行将裁撤1,000个职位

* 股价收盘大跌4.8%

路透10月13日电---摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)公布季度不含帐务调整利得的净利下降,因欧洲金融动盪降低有价证券承销及并购建议方面的需求.

摩根大通为率先公布第三季财报的美国大型银行业者,当中凸显出市场动盪影响承销及并购顾问费用的程度有多麽严重;摩根大通股价周四收盘大跌4.8%,拖累其他大型银行股走低,并给大盘带来压力.

"摩根大通面临一些相当强劲的阻力."Front Barnett Associates LLC董事长Marshall Front表示.

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,未来18个月内将裁撤1,000个投资银行部门的工作.由于新的监管法规压缩潜在获利空间,且股票及企业信贷市场转弱,全球各地银行业者正掀起裁员潮.不过迪蒙指出,摩根大通裁员主因是因为扩大自动化服务.