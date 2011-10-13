〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差扩大涨幅,一些买家入市

路透新加坡10月13日电---亚洲石脑油价格周四处于两周高点附近,裂解价差攀升至四日高位,受一些买兴支撑.此前将近一周现货交易清淡.

日本三井化学(Mitsui Chem)已购入11月下半月到岸的特定石脑油,成本加运费价(C&F)较日本以的现货报价每吨升水2.00美元左右.

韩国三星道达尔(Samsung Total)也购入11月下半月运抵Daesan的石脑油.预计每吨升水2.00-3.00美元左右.

交易商称,两家买方的总成交量可能介于50,000-75,000吨.

"升水很低.市场不应这麽疲弱,"一位交易商称,"尽管亚洲部分地区产能下降,但韩国裂解装置仍全负荷运行."

不过其他交易商表示,单凭韩国的需求不太可能提振市场.

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格微升2.25美元至每吨910.00美元,为9月29日触及每吨921.00美元以来的最高.

11月下半月和12月下半月互换逆价差走阔0.5美元至每吨4.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升4.87美元,至每吨升78.47美元,为10月7日触及87.35美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.87美元至每桶24.12美元,为10月6日触及24.01美元以来的最低位.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下降0.25美元至每桶12.03美元,为9月28日触及每桶10.64美元以来的最低位.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 909.50/910.50 907.75 +2.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.73/98.83 98.51 +0.27

10月石脑油互换NAF-1M-S 905.50/907.50 903.25 +3.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 901.00/903.00 900.00 +3.00

97号现货汽油GL97-SIN 129.12/129.22 130.00 -0.83

95号现货汽油GL95-SIN 125.25/125.35 125.30 0.00

92号现货汽油GL92-SIN 122.85/122.95 123.50 -0.60

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 24.11/24.13 24.99 -0.87(完)