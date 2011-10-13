〔国际油市〕亚洲燃料油上行动能减弱,暗示已接近上行极限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月13日电---亚洲燃料油市场周四连续第三日上涨,但涨势不如前两日那麽大,即期跨月价差交投清淡.
不过即期现货市场依旧坚挺,180-cst和380-cst燃料油的现货价差双双飙升至七个月新高,升水分别突破每吨10.00美元和13.00美元.码头船用燃料油较船货升水在10.00美元上方.
一位在新加坡的馏分油交易员说:"今天上行动能看似减弱,尽管跨月价差依旧强劲,暗示市场十分接近上行极限,尤其是对11月/12月."
"已经处在逆价差逾8.00美元,在大多数人看来,上行区间不会高出每吨9.00美元太多."
11月裂解价差收窄0.67美元,每桶较迪拜原油贴水3.17美元.12月裂解价差上涨0.62美元,报每桶较迪拜原油贴水3.72美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.00 669.70 669.35 666.20 3.15 0.47
现货380CST燃料油 FO380-SIN 664.75 665.00 664.88 661.65 3.23 0.49
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 677.00 679.00 678.00 675.00 3.00 0.44
380CST船用燃料油升水 12.25 14.00 13.13 13.35 -0.23
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.40 10.80 10.60 9.55 1.05 10.99
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.00 13.70 13.35 13.05 0.30 2.30(完)
--编译 王洋; 审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。