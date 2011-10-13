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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 21:37 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油上行动能减弱,暗示已接近上行极限

路透新加坡10月13日电---亚洲燃料油市场周四连续第三日上涨,但涨势不如前两日那麽大,即期跨月价差交投清淡.

不过即期现货市场依旧坚挺,180-cst和380-cst燃料油的现货价差双双飙升至七个月新高,升水分别突破每吨10.00美元和13.00美元.码头船用燃料油较船货升水在10.00美元上方.

一位在新加坡的馏分油交易员说:"今天上行动能看似减弱,尽管跨月价差依旧强劲,暗示市场十分接近上行极限,尤其是对11月/12月."

"已经处在逆价差逾8.00美元,在大多数人看来,上行区间不会高出每吨9.00美元太多."

11月裂解价差收窄0.67美元,每桶较迪拜原油贴水3.17美元.12月裂解价差上涨0.62美元,报每桶较迪拜原油贴水3.72美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.00 669.70 669.35 666.20 3.15 0.47

现货380CST燃料油 FO380-SIN 664.75 665.00 664.88 661.65 3.23 0.49

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 677.00 679.00 678.00 675.00 3.00 0.44

380CST船用燃料油升水 12.25 14.00 13.13 13.35 -0.23

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.40 10.80 10.60 9.55 1.05 10.99

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.00 13.70 13.35 13.05 0.30 2.30(完)

--编译 王洋; 审校 王丽鑫

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