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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 21:45 BJT

〔美国股市〕开低,受累于中国疲弱的经济数据和摩根大通业绩

路透纽约10月13日电---美国股市周四开低,因摩根大通(JPM.N)公布的业绩不理想,加之中国疲弱的经济数据,凸显出有关全球经济放缓的忧虑,给予投资者近日追高之後的停歇理由.

道琼工业指数.DJI盘初跌77.35点,或0.67%,至11,441.50点,标准普尔500指数.SPX降8.51点,或0.70%,至1,198.74点,Nasdaq指数.IXIC下挫7.33点,或0.28%,至2,597.40点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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