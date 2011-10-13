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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 22:14 BJT

〔美国热股〕Robert W. Baird将Broadcom评级上调至表现优于大盘

路透10月13日电---券商Robert W. Baird称,Broadcom Corp BRCM.O旗下无线业务目前受三星电子(005930.KS)的3G芯片订单增长带动,并受强劲的连接电路业务推动,该投行将Broadcom评级从"中性"上调至"表现优于大盘".

在周四早盘交易中,Broadcom股价大涨3.21%,至37.33美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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