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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 22:16 BJT

〔美国热股〕澳洲将暂时禁售三星新款平板电脑,苹果股价走强

路透10月13日电---澳洲法院周四对三星电子(005930.KS)最新款平板电脑处以暂时禁售令,使对手苹果(AAPL.O)在双方全球专利之战中再下一城.[ID:nCT0405750]

在周四早盘交易中,苹果股价涨0.9%,至405.79美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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