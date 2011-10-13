〔美国热股〕美国线上执行长Tim Armstrong推动出售其公司给雅虎的构想

路透10月13日电---多位熟知讨论进度的消息人士指出,美国线上AOL.N执行长Tim Armstrong过去数周来持续与大股东会面,推动出售公司给雅虎(YHOO.O)的构想,这可望节省多达15亿美元的成本.[ID:nCT0405466]