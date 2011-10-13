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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 01:08 BJT

〔表格〕美国财政部续发30年期公债得标利率为3.120%,投标倍数为2.94

路透华盛顿10月13日电---美国财政部称,其续发的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 3.120

中值 3.095

低值 3.000

价格/得标

价格 112.166894

高值得标比率 84.23%

投标倍数 2.94

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,007,200

总投标 38,268,111,700

竞争性投标得标 12,986,795,500

非竞争性投标得标 13,211,700

FED附加 0

初级市场交易商投标 23,614,500,000

初级市场交易商得标 5,436,363,500

直接投标 5,719,000,000

直接投标得标 3,827,057,500

间接投标 8,921,400,000

间接投标得标 3,723,374,500

发行细节

发行日 2011/10/17

到期日 2041/8/15

CUSIP码 912810QS0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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