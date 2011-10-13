〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,料後市受疲弱的经济拖累走低

* 英镑兑美元下跌,受欧元颓势影响

* 英国经济疲弱料将拖累英镑

* 英国央行副总裁宾恩称有可能推行更多量化宽松政策

路透伦敦10月13日电---英镑兑美元周四下滑,受欧元走软拖累,同时投资者忧虑英国经济脆弱,及英国央行推出货币宽松政策也令英镑承压.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.1%,至1.5733美元,交易商称,企业对英镑的买需扶助缓和英镑跌势,英镑日内下跌至1.5666美元低位.

稍早英镑和欧元一道下跌,之前欧洲央行的月度报告称,迫使民间债券持有人接受欧元区债券债务损失,可能有损欧元声誉.[ID:nCN1149650]

这令英镑未能因应英国贸易数据良好而上涨.该数据显示,英国8月贸易逆差缩窄的幅度多于预期,因出口价值创录高位.

"今天公布的贸易数据优于预期,但欧元/美元走势是影响英镑的主要原因,"法国兴业外汇策略师Sebastien Galy说.

市场人士称,英镑很难进一步上涨,阻力位在大约1.5782美元的100周移动均线切入位,据称期权阻力位在1.58美元.未来英国央行可能推出更多量化宽松政策,也打压英镑表现.

英国央行副总裁宾恩在接受报纸采访时称,英国央行将在必要时扩展量化宽松计划.[ID:nCN1149452]

欧元全线走弱,兑英镑EURGBP=D4下跌0.5%,报0.8715英镑.

一旦欧元跌穿0.8731英镑左右的50天和55天移动均线支持位,将为下探200天移动均线切入位0.8718敞开门户.

但一些分析师称,鉴于英镑因英国经济前景而将表现疲弱,和欧债危机可能得到解决,他们预计欧元兑英镑将大幅攀升.

欧元兑美元在欧洲市场尾盘缩减部份跌幅,之前斯洛伐克议会批准扩大欧元区救助基金的规模,但欧元兑英镑未能走强.交易商称,市场已消化斯洛伐克将批准该计划.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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