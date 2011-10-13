〔英国债市〕英国公债受疲软经济数据提振上涨,市场焦点转向G20会议

路透伦敦10月13日电---英国公债周四上涨,受疲软经济数据和股市下跌提振,一次成功的英债标售提振英债表现超越德债.

市场的焦点转向在巴黎召开的20国集团(G20)财长会议,关注是否有新的对抗欧元区危机的措施出现.

"中国贸易数据决定今日的市场走势.债市走势取决于股市,而中国数据导致股市下跌."Monument Securities分析师Marc Ostwald称.

12月英债期货FLGZ1收高近1个大点,报127.80,表现小幅强于可比德债期货.周三英债期货收于六周最低.

现货公债市场,10年期英债收益率下跌九个基点,报2.55%,与可比德债收益率差大体持稳于45个基点.

Ostwald认为,目前市场关注20国集团财长是否能拿出令人信服的计划支撑全球经济并解决欧元区危机."过去18个月的经验告诉我们,应该持高度怀疑态度."

分析师称,英国债务管理局(DMO)成功标售20亿英镑2039年到期的英债,投标倍数为2.26.

"标售结果表明英债需求良好.过去几天收益率走高和量化宽松买盘支撑标售结果."摩根大通策略师Francis Diamond指出.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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