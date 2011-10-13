〔欧元债市〕意大利公债收益率触及8月来最高,德债反弹

路透伦敦10月13日电---意大利公债收益率(殖利率)周四触及8月来最高水准,因该国标售一系列公债,欧洲央行限制收益率上升的努力效果有限.

在意大利标售公债前,意大利公债收益率攀升至欧洲央行开始在二级市场购买该国公债以来最高水准,但标售需求稳健以及欧洲央行干预未能有效限制升幅.

近几个月,意大利公债承压,因投资人担心该国的债务负担.意大利政局不稳也给公债前景进一步蒙尘.