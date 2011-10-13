〔欧元债市〕意大利公债收益率触及8月来最高,德债反弹

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 意大利公债收益率触及8月欧洲央行开始干预以来最高
* 交易商表示欧洲央行在标售後开始购买意大利公债
* 德债大跌後反弹
路透伦敦10月13日电---意大利公债收益率(殖利率)周四触及8月来最高水准,因该国标售一系列公债,欧洲央行限制收益率上升的努力效果有限.
在意大利标售公债前,意大利公债收益率攀升至欧洲央行开始在二级市场购买该国公债以来最高水准,但标售需求稳健以及欧洲央行干预未能有效限制升幅.
近几个月,意大利公债承压,因投资人担心该国的债务负担.意大利政局不稳也给公债前景进一步蒙尘.
意大利公债收益率超过5.8%,离6%上方促使欧洲央行首次出手干预的水准不远.
意大利今日标售62亿欧元公债,包括不在欧洲央行支持范围内的较长期公债.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升8.5个基点,报5.83%.
德债期货FGBLZ1在过去六个交易日暴跌近五个大点,今日反弹收高83个跳动点,报134.39.欧股收低逾1%.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB报2.095%,跌9.7个基点,两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌7.8个基点,报0.63%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。