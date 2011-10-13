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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 00:52 BJT

〔欧元债市〕意大利公债收益率触及8月来最高,德债反弹

* 意大利公债收益率触及8月欧洲央行开始干预以来最高

* 交易商表示欧洲央行在标售後开始购买意大利公债

* 德债大跌後反弹

路透伦敦10月13日电---意大利公债收益率(殖利率)周四触及8月来最高水准,因该国标售一系列公债,欧洲央行限制收益率上升的努力效果有限.

在意大利标售公债前,意大利公债收益率攀升至欧洲央行开始在二级市场购买该国公债以来最高水准,但标售需求稳健以及欧洲央行干预未能有效限制升幅.

近几个月,意大利公债承压,因投资人担心该国的债务负担.意大利政局不稳也给公债前景进一步蒙尘.

意大利公债收益率超过5.8%,离6%上方促使欧洲央行首次出手干预的水准不远.

意大利今日标售62亿欧元公债,包括不在欧洲央行支持范围内的较长期公债.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升8.5个基点,报5.83%.

德债期货FGBLZ1在过去六个交易日暴跌近五个大点,今日反弹收高83个跳动点,报134.39.欧股收低逾1%.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB报2.095%,跌9.7个基点,两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌7.8个基点,报0.63%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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