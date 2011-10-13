〔美国债市〕JM Smucker推出公司债,市场对摩根大通发债的预期落空

IFR纽约10月13日电---周四美国投资级别公司债市场有点回软,仅有JM Smucker Co一家公司公布发债,为7.5亿美元10年期债券,这将令本周的发行规模增至总计84.5亿美元.市场原本以为摩根大通可能在今天宣布发债,但这一预期落空.

通常摩根大通(JPM.N)在公布业绩当天宣布发债.该行在2011年1月14日公布2010年四季度业绩和在2011年7月14日公布2010年二季度业绩时均公布发债.所以,市场预期摩根大通今天发债是顺理成章的.

有可能是市场是有些不利摩根大通发债.周三摩根大通票息为4.35%于8/15/12到期的债券交投在利差205个基点的狭窄幅度.今早利差为222个基点.在8月3日定价,票息为4.35%于2012年到期的债券当时定价为利差175个基点,在10月4日一度走宽至最多的251个基点.

JM Smucker Co (SJM.N)推出的新债由美银美林和摩根大通担任联席簿记行.今早市场传闻该批债券定价将为利差100个基点的中位数(一些人士称,利差在150-162.5个基点).官方指导价格远低于该水平,为利差140个基点区域.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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