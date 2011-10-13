〔全球金市〕金价追随高风险资产下跌,因中国经济数据令人失望

* 中国经济数据疲弱,美国企业业绩忧虑抑制黄金买盘

* 美元再次上涨可能将引发金价回调,法国巴黎银行调降金价预估

* 利空的双顶走势引发技术性抛盘

* 市场关注:周五美国将公布零售销售和消费者信心数据

路透纽约/伦敦10月13日电---金价周四追随高风险资产下跌,因中国公布的经济数据令人失望,且美国股市在银行业忧虑带动下走软,从而全线打压了黄金的买盘人气.

黄金从美股和大宗商品下跌中获得指引,因中国出口数据低于预期,令人再次担忧全球经济放缓.摩根大通(JPM.N)获利下降,美股势将结束三天来的涨势.

对于解决欧债危机计划的乐观看法使黄金走势与股市和大宗商品同步.过去四个交易日内金价累计涨约1.5%,但周四因美元上扬而承压.

"我认为假如美元重新获得储备货币霸主地位的话,(黄金)将出现相当大的回调走势,"Aegis Capital首席投资长Stanley Crouch称,该公司为客户管理着20亿美元资产.

Crouch表示,过去四五周内,黄金已从避险资产完全转变为风险资产的一部分.

1808GMT时,现货金XAU=下跌0.8%,报每盎司1,662.99美元,脱离了海外市场高位1,683.89美元.

美国12月期金GCZ1结算价跌14.10美元,报1,668.50美元.本周全周交投清淡,成交不到30日均值的一半,暗示黄金投资者参与较少.

现货银XAG=跌2.9%,报每盎司31.62美元,追随铜带头的基本金属跌势.

技术图形上,金价在昨天突破阻力位後,今天再次跌至20日移动均线切入位下方.分析师称,在8月底和9月初金价两次短暂升至1,900美元上方的纪录高位後,技术性抛盘可能将持续.

"仅仅双顶就足以推低金价,"MarketClub.com总裁Adam Hewison称.

"我认为金价已达到今年最高点,此後可能与今年初走势相仿,在宽幅区间内窄幅波动."

美国公布上周初请失业金人几无变动,而且8月贸易逆差略微收窄,暗示美国经济温和改善,黄金也因此承压.

**与高风险资产走势同步**

金价从9月初纪录高位大幅下跌後,一直追随股市和大宗商品等所谓高风险资产走势,而今年初黄金与高风险资产曾呈反向走势,投资者买入黄金是为避险.

金价亦因亚洲珠宝商和其他消费者的旺盛实货需求而得到支撑.

在近期金价回软後,法国巴黎银行调降了2011年至2013年底的金价预估,该行称,近期金价回调可能是与潜在极端风险厌恶情绪有关.

现货钯金XPD=跌2.7%,报588.22美元.现货铂金XPT=下挫1%,报1,527.74美元.

--------------------------1808GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1668.50 -14.10 -0.8 1654.30 1686.10 100,979

COMEX白银期货 SIU1 31.667 -1.122 -3.4 31.455 32.800 27,538

COMEX铂金期货 PLV1 1532.40 -22.00 -1.4 1526.80 1557.40 5,019

COMEX钯金期货 PAU1 594.10 -17.00 -2.8 588.55 618.00 2,643

现货金 XAU= 1662.99 -13.71 -0.8 1653.95 1683.89

现货银 XAG= 31.620 -0.930 -2.9 31.470 32.760

现货铂金 XPT= 1527.74 -15.81 -1.0 1528.50 1551.49

现货钯金 XPD= 588.22 -16.56 -2.7 590.75 615.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=