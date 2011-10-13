〔纽约期市〕糖和可可受技术买盘带动上涨,可可升势尾盘消退

路透纽约/伦敦10月13日电---洲际交易所(ICE)糖和可可期货周四因技术买盘而走强,而可可稍早受利多的消费者数据带动上涨,但尾盘回吐涨幅.

美国软商品成交量较正常水平低5%-25%.周三原糖市场成交量下跌至九个半月低位.

"看到糖和咖啡有许多回补空头,"The Price Group高级分析师Jack Scoville说.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1急升8.20美分,或3.57%,收报每磅2.3765美元,此为逾两周最高结算价.

伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2上涨54美元,或2.7%,报每吨2,004美元.

ICE-3月原糖合约SBH2跳升0.90美分,或约3.5%,报每磅26.91美分,此为近月合约逾三周最高收位.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1大涨14.60美元,或逾2%,收报每吨684.10美元,此为三周半最高收位.

可可期货上升,此前驻布鲁塞尔的欧洲可可协会表示,2011年第三季欧洲可可加工量较上年同期增加14%,至377,388吨.

"依我认为,这肯定较市场预期的强劲.我们原本以为升幅在大约10%,"经纪行Marex Spectron农品部联席主管Jonathan Parkman说.

不过,可可升势减退,美国和伦敦市场可可期货表现不一.

ICE-12月可可期货CCZ1下滑3美元,收报每吨2,630美元.伦敦12月可可期货LCCZ1持平在每吨1,687英镑.(完)