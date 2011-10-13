〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第四天收高,受现货坚挺支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第四个交易日收高,表现好于玉米,交易商指因昨日美国农业部下调美国2011/12年大豆产量和期末库存量预估.
交易商还注意到,美国墨西哥湾出口港大豆现货坚挺.
美元走强和美国原油下跌1.2%未拖累大豆.
大豆期货交投热络,成交量高于32.1万口,比30日均值高逾50%.大豆成交量料将连续第五天高于玉米成交量.
美国农业部确认销售11万吨2011/12年交货的美国大豆给中国.
中国海关数据显示,9月中国进口413万吨大豆,较上年同期下降11%.交易商预计年底前大豆进口量将回升,因压榨利润走高.
农业气象学家周四称,未来一周至10天,受轻微降雨影响,美国中西部种植带收割料出现小幅放缓.
分析师平均预估美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五将公布9月大豆压榨量为1.1805亿蒲式耳,8月时NOPA的预估值为1.18767亿蒲式耳.预估值范围为1.149-1.213亿蒲式耳.
豆粕和豆油期货收高,受大豆上涨提振.
11月大豆期货SX1涨17-1/2美分,报每蒲式耳12.57美元.
10月豆油合约BOc1收高0.60美分,收报每磅52.20美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收涨5.1美元,收报每短吨325.2美元.
今日CBOT大豆预估成交量为345,053口,豆油为90,733口,豆粕为62,962口.(完)
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--编译 李富强;审校 于春红
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