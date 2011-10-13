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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 04:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,尽管有消息称中国从美国买入玉米

路透芝加哥10月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,受玉米/大豆套利盘平仓拖累,尽管此前有消息称中国从美国买入玉米.

美国农业部周四称,卖出90万吨美国玉米给中国,并卖出292,110吨玉米给未知买家.交易商称,中国买入的消息已在周二被市场消化,当日玉米收高40美分涨停,基金预计大量买进了3万口玉米合约.

美元走强、原油走低和股市疲软同样打压玉米期货.

高盛预计,大豆价格表现将好于玉米,但是认为小麦价格短期内表现逊色,因国外供应增加.

一农业气象学家称,下周至未来10天的轻微阵雨将令美国中西部玉米和大豆作物收割进度放缓.

12月玉米合约跌破所有关键移动平均线,第一道强阻力位于200天移动均线切入位在6.46-1/4美元,九天相对强弱指标为50.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低2-1/2美分,报每蒲式耳6.38-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为262,161口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 李军

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