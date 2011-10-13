〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因预期供应充裕

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月13日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二天收跌,交易商说,市场续受到美国农业部(USDA)上调美国和全球库存预估的影响.
指标CBOT-12月小麦合约收位高于其日内低位每蒲式耳6.05美元,因美元在午後缩减跌幅,缓和对小麦价格的部份压力.
分析师预计,USDA周四公布的出口报告将显示,一周小麦出口销售介于30-45万吨,上周为43.12万吨.
俄罗斯将在1,750万公顷农地播种2012年冬麦,低于官方目标的1,799万公顷,但高于俄罗斯主要谷物游说组织所预计的1,700万公顷.
日本透过周度标购买入129,163吨来自美国,加拿大和澳洲的食用小麦.
12月小麦期货WZ1收挫8-3/4美分,报6.18美元.
CBOT小麦成交量约77,284口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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