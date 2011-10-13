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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 04:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因预期供应充裕

路透芝加哥10月13日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二天收跌,交易商说,市场续受到美国农业部(USDA)上调美国和全球库存预估的影响.

指标CBOT-12月小麦合约收位高于其日内低位每蒲式耳6.05美元,因美元在午後缩减跌幅,缓和对小麦价格的部份压力.

分析师预计,USDA周四公布的出口报告将显示,一周小麦出口销售介于30-45万吨,上周为43.12万吨.

俄罗斯将在1,750万公顷农地播种2012年冬麦,低于官方目标的1,799万公顷,但高于俄罗斯主要谷物游说组织所预计的1,700万公顷.

日本透过周度标购买入129,163吨来自美国,加拿大和澳洲的食用小麦.

12月小麦期货WZ1收挫8-3/4美分,报6.18美元.

CBOT小麦成交量约77,284口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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