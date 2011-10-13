〔金属期市〕期铜大跌3%,因中国经济成长忧虑

* 期铜大跌3%,因中国经济成长忧虑

* 进口和库存限制铜价跌幅

* 关注周五中国公布的通胀数据

路透纽约/伦敦10月13日电---期铜周四大跌3%,此前中国公布的贸易数据逊于预期,加重了投资人对中国经济在全球经济不断放缓的情况下无法维持成长趋势的忧虑.

该数据显示中国贸易顺差连续第二个月收窄,因进出口都放缓,这将铜价从7,500美元上方的两周高位拉回.数据公布前,金融时报周三报导中国铜库存远高于之前的普遍认知.

"中国贸易顺差连跌两个月的情况令市场质疑是否中国能够有同美日德三大国不同的表现."法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar表示,"这尤其令商品和铜承压."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌219美元,或3%,收报每吨7,310美元,从周三触及的两周高位7,544.75美元回落.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收低8.65美分或2.55%,至每磅3.3070美元,盘中交易区间为3.2860-3.3745美元.

成交略有增加,根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量约5.8万口,较30日均值高逾5%,为近一周最高.

英国金融时报周三援引未具名消息来源称,中国一家行业组织曾告知铜业专家,去年底该国铜库存达到190万吨的惊人高位.[ID:nCN1147964]

中国海关周四公布,中国9月进出口同比增幅双双低于市场预期,贸易顺差亦继续收窄至145.1亿美元,路透调查中值为顺差163亿美元.

海关数据显示,9月出口同比增长17.1%,低于路透调查中值的20.7%;进口同比增长20.9%,亦低于调查中值24.5%.同期,出口环比下降2.1%,进口环比下降0.2%.[ID:nCN1145446]

交易商目前将焦点转向周五中国的通胀数据,以寻找货币政策的未来方向.

美国公布的数据温和利多,但未能在市场掀起波澜.上周美国初请失业金人数持稳,8月贸易逆差小幅收窄.[US-ECI-CMN]

中国海关周四称,9月未锻造铜及铜材进口380,526吨,较上月的340,398吨上升11.8%;9月废铜进口42万吨,高于上月的38万吨.[ID:nEAP307922]

最新数据显示LME铜库存减少3,900吨,至453,100吨,自10月初来减少近5%.

以下为1800 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 332.30 -7.05 -2.08 444.70 -25.28

LME期铝 2207.00 -41.00 -1.82 2470.00 -10.65

LME期铜 7310.00 -219.00 -2.91 9600.00 -23.85

LME期铅 2036.00 -34.00 -1.64 2550.00 -20.16

LME期镍 18455.00 -625.00 -3.28 24750.00 -25.43

LME期锡 21950.00 -1050.00 -4.57 26900.00 -18.40

LME期锌 1923.50 -21.50 -1.11 2454.00 -21.62

上海期铝 16660.00 -85.00 -0.51 16840.00 -1.07

上海期铜 54880.00 -50.00 -0.09 71850.00 -23.62

上海期锌 15160.00 -45.00 -0.30 19475.00 -22.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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