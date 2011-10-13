〔纽约期市〕ICE期棉收升,因传闻中国可能买入以补充棉花库存

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月13日电---期棉周四收升,分析师说市场传闻中国买入棉花补充棉花库存,市场未受利空政府作物报告,技术面疲弱和金融市场走低所影响.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1升1.05美分,报每磅1.0156美元,盘中交投区间介于1.0011-1.0248美元.过去15个交易日内该市场交投区间为98美分至1.04美元.
汤森路透初步数据显示,周四成交量为逾11,500口,较30日均值高逾10%.
商品企业Keith Brown and Co总裁Keith Brown称,尽管金融市场因中国贸易顺差收窄而下跌,但棉花市场表现亮丽.
他说,过去几天12月合约未能收在1.04美元上方,暗示棉花合约将回落至1美元以下,且可能下探近期低位98美分.
周三美国农业部(USDA)上调2011/12年全球期末库存预估至5,483万包,上月的预估为5,191万包.农业部还将全球棉花产量预估从之前的1.2296亿包上调至1.2419亿包,将全球棉花消费预估从上月的1.1522亿包下调至1.1438亿包.
Keith Brown说,以上原因应该压低棉花价格,但相反的是,期棉价格走强.
分析师说,主要的可能因素是中国买入棉花,重建中国棉花库存.在去年棉花创纪录攀升後,中国减少棉花库存以稳定国内棉花价格.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月12日,棉花市场未平仓合约为153,707口,10月11日为153,794口.周三期棉成交量为18,352口,上日为12,216口.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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